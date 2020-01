दिल्ली परिवहन निगम के मुख्यालय में लगी आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi ) में आग की बड़ी घटना सामने आई है। यहां आज यानी सोमवार सुबह दिल्ली परिवहन विभाग ( Delhi Transport Department office ) के कार्यालय में भीषण आग लगने से लोगों के होश उड़ गए।

बिल्डिंग से आग की लपटें निकलता देख आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की करीब 8 गाड़ियों ने स्थानीय लोगों की मदद से बामुश्किल आग पर काबू पाया।

इस घटना में अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।

पहाड़ों पर बर्फबारी से शीत लहर की जद में राजधानी दिल्ली, कोहरे की वजह से 343 ट्रेन कैंसिल

Delhi: Fire breaks out at Delhi Transport Department office at Civil Lines, 8 fire tenders rushed to the spot. https://t.co/Nu9b3fl0J2 pic.twitter.com/n8bzNaP8pQ