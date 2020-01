जेपी नड्डा को आज मिल सकती है भाजपा की कमान, अध्यक्ष के नाम पर मुहर संभव

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा (JP Nadda) आज यानी सोमवार को पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा सकते हैं।

जेपी नड्डा (JP Nadda) फिलहाल भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। माना जा रहा है कि उनको निर्विरोध भाजपा अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया जाएगा।

आपको बता दें कि जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) की गुड बुक में शामिल हैं।

अमित शाह के सांसद चुने जाने के बाद नड्डा को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था।

Delhi: The process of nomination for BJP National President to be held today at the party headquarters. pic.twitter.com/XRAbytvKNW