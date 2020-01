सामाजिक कुरीतियों के लिए आगे आया बिहार, बनाई 16 हजार किलोमीटर से लंगी मानव श्रृंखला

नई दिल्ली। बिहार में 'जल-जीवन-हरियाली' ( Water-life-greenery ) अभियान के साथ नशा मुक्ति ( Deaddiction), बाल विवाह रोकथाम ( Child marriage prevention ) एवं दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर जागरूकता अभियान के तहत रविवार को अनोखी मानव श्रृंखला ( Human chain ) बन रही है।

राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक राज्य में करीब सवा चार करोड़ से अधिक लोग सुबह 11.30 बजे से 12 बजे तक एक-दूसरे का हाथ थामेंगे।

Bihar: CM Nitish Kr,Dy CM Sushil Modi&other min of the state gather at Gandhi Maidan,in Patna to participate in the human chain formation, organised by state govt, in support of 'Jal, Jeevan, Hariyali',a flagship prog of CM,to fight climate change&social evils like child marriage pic.twitter.com/JfugoSe7Pm