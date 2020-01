दिल्ली: टिकट बंटवारे के बाद AAP में घमासान, आदर्श शास्त्री के बाद अब जगदीप सिंह का इस्तीफा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में 8 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के चंद दिनों बाद टिकट न मिलने से नाराज विधायकों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। बेटिकट किए गए 15 विधायकों में द्वारका से विधायक आदर्श शास्त्री और हरि नगर से विधायक जगदीप सिंह भी शामिल हैं। इन दानों ने पार्टी छोड़ दी है। दिवंगत प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री 2015 के चुनाव में 59.08 फीसदी वोट पाकर जीते थे। वह शनिवार को आप छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए।

Delhi: AAP MLA from Dwarka Adarsh Shastri joins Congress in presence of PC Chacko and Delhi Congress Chief Subhash Chopra. pic.twitter.com/kahElV5mt0