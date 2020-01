भाजपा के पूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी कुमार चोपड़ा का निधन

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के पूर्व सांसद अश्विनी कुमार चोपड़ा ( Former BJP MP Ashwini Kumar Chopra ) का शनिवार को निधन हो गया। पूर्व सांसद के निधन की खबर लगते ही पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई।

अश्विनी कुमार के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर भाजपा नेताओं समेत देश के नामचीन लोगों का तांता लग गया। पूर्व सांसद कैंसर से ग्रसित थे।

पिछले दिनों अचानक बिगड़ी तबीयत के बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली।

