शीत लहर के सितम से कांपी राजधानी दिल्ली, कोहरे की वजह से 17 ट्रेनें लेट

नई दिल्ली। देश के पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी ( Snowfall ) ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। राष्ट्रीय राजधानी समेत पूरे उत्तर भारत में शीत लहर का सितम जारी है।

शनिवार को कश्मीर घाटी ( Kashmir Valley ) और लद्दाख में तापमान जमावबिंदु के करीब पहुंच गया। वहीं, राजधानी दिल्ली में रविवार की सुबह भी कोहरे के साथ चल रही ठंडी हवा ( Cold Wave ) ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया।

बारिश के बाद अचानक बढ़ी ठंड के चलते दिल्ली में रविवार को सुबह न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

दिल्ली आ रही 17 ट्रेनें रविवार को 1.30 घंटे से लेकर 3.30 घन्टों तक देर से चल रही हैं। सबसे ज्यादा देरी से वाराणसी-नई दिल्ली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 3.30 घंटे की देरी से दिल्ली पहुंच रही है।

रेलवे विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इनके अलावा इलाहाबाद-आनन्द विहार हमसफर एक्सप्रेस 2.15 घंटे, गाजीपुर-आनन्द विहार एक्सप्रेस 2.30 घंटे, कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस 2.15 घंटे, पुरी-नई दिल्ली पुरुषोतम एक्सप्रेस 2.15 घंटे, गया-नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस 2.45 घंटे लेट चल रही है।

Delhi: People take refuge at a night shelter in Yamuna Bazar. pic.twitter.com/R8ieJCT2pU