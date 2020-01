महाराष्ट्र: अभिनेत्री शबाना आजमी के ड्राइवर पर दर्ज हुआ केस, लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में शनिवार को हुई एक सड़क दुर्घटना में कार में सफर कर रहीं जानीमानी अभिनेत्री शबाना आजमी ( Shabana Azmi ) घायल हो गईं।

पुलिस के अनुसार, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी की कार मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे ( Mumbai-Pune Expressway ) पर खालापुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

इस मामले में ट्रक चालक ने शबाना के कार ड्राइवर अमलेश कामत पर ही मुकदमा दर्ज कराया है। ट्रक चालक की ओर से यह केस खालापुर में केस दर्ज कराया है।

Maharashtra: An FIR has been registered against Amlesh Kamat, driver of Shabana Azmi in Khalapur on a complaint filed by truck driver. The FIR reads,"due to rash driving by the driver, the car hit the moving truck on Pune-Mumbai Expressway which resulted in the accident." — ANI (@ANI) January 18, 2020

दरअसल, ट्रक चालक का आरोप है कि अभिनेत्री शबाना आजमी के ड्राइवर ने गाड़ी हाई स्पीड़ पर चलाई हुई थी। जिसके चलते उसने ट्रक को टक्कर मार दी।

आरोप है कि शबाना के ड्राइवर की वजह से यह हादसा हुआ है। वहीं, शबाना आजमी को घायलावस्था में नवी मुंबई के कमोठे स्थित महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (MGM-MCH) में ले जाया गया, जहां से बाद में उन्हें मेडिकेयर के लिए अंधेरी के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल (KDAH) में स्थानांतरित कर दिया गया।

Maharashtra: Actor Shabana Azmi, who was injured in a car accident near Kahalpur on Mumbai-Pune Expressway earlier today, has been shifted to Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital in Mumbai. pic.twitter.com/8XiphLmAGl — ANI (@ANI) January 18, 2020

महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ (लेफ्टिनेंट) के.आर. सालगोत्रा ने आईएएनएस से कहा कि हमने उनका एक्स रे कराया।

सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और अन्य टेस्ट कराए। उन्हें सिर, गर्दन सर्वाइकल स्पाइन, चेहरा और दाईं आंख पर चोटें आई हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह होश में थी और बात कर रही थीं।

डॉक्टर ने कहा कि बाद में परिजनों के कहने पर उन्हें कुछ घंटे बाद केडीएएच में स्थानांतरित कर दिया गया।

Prime Minister Narendra Modi tweets, "The news of Shabana Azmi Ji’s injury in an accident is distressing. I pray for her quick recovery." pic.twitter.com/azhf3Hmkjh — ANI (@ANI) January 18, 2020

हाईवे पुलिस की गश्ती टीम के पुलिसकर्मी बाबासाहेब केमैट ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि कार में अभिनेत्री के साथ उनके पति और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कवि-गीतकार जावेद अख्तर भी यात्रा कर रहे थे।

उनकी कार शाम करीब 4.15 बजे मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक से जा टकराई। घायल अभिनेत्री को कार से बाहर निकालकर सड़क पर बैठाया गया और तुरंत नवी मुंबई के कामोथेले स्थित एमजीएम अस्पताल ले जाया गया।

Shabana Azmi injured in a road accident on Mumbai-Pune Expressway



Read @ANI story | https://t.co/iUTWDOYRGT pic.twitter.com/1NOEBcIort — ANI Digital (@ani_digital) January 18, 2020

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 69 वर्षीय अभिनेत्री का इलाज चल रहा है और उनको आई चोटों को लेकर जांच चल रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पया है कि कार में मौजूद उनके पति जावेद अख्तर को भी चोटें आई हैं या नहीं।

लेकिन सड़क से गुजर रही एक अज्ञात महिला को गंभीर चोटें आने की बात सामने आई है। हाईवे पुलिस की गश्ती टीमें दुर्घटनास्थल पर पहुंचीं और मामले की जांच की।

