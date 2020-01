CAA पर कपिल सिब्बल के बयान पर बोले सलमान खुर्शीद- स्थिति सस्पिशियस

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर राज्सभा सांसद कपिल सिब्बल ( MP Kapil Sibal ) की टिप्पणी ने कांग्रेस ( Congress ) में हलचल मचा दी है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ( Salman Khurshid ) ने कपिल सिब्बल के सीएए पर दिए बयान की संवैधानिक स्थिति को संदेहास्पद बताया है।

सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होता तो यह कानून की किताब में बना रहेगा। ऐसे में इस कानून को सभी को मानना होगा।

महाराष्ट्र: अभिनेत्री शबाना आजमी के ड्राइवर पर दर्ज हुआ केस, लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप

S Khurshid,Cong on K Sibal's statement 'Constitutionally,it'll be difficult for a state govt to say 'I won't follow law passed by Parliament': If SC doesn't interfere it'll remain on statute book. If something's on statute book,you've to obey law,else there are consequences(18.1) pic.twitter.com/kMJbkIiNUO — ANI (@ANI) January 19, 2020

कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य सरकारों की नागरिकता कानून पर अलग-अलग राय है। ऐसे में राज्य सरकारों को अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई घोषणा का इंतजार करना पड़ेगा।

आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा थ कि अगर सीएए पारित हो गया तो राज्य सरकार इसको लागू करने में आनाकानी नहीं कर सकती।

दिल्ली: टिकट बंटवारे के बाद आप में घमासान, आदर्श शास्त्री के बाद अब विधायक जगदीप सिंह का इस्तीफा

S Khurshid: It's a matter where state govts have a very serious difference of opinion with centre as far as this law is concerned. So we would wait for final pronouncement made by SC.Ultimately SC will decide&till then everything said/done/not done is provisional&tentative.(18.1) https://t.co/nnSTs2MDzX — ANI (@ANI) January 19, 2020

शनिवार को यह बात केरल लिटरेचर फेस्टिवल में बोल रहे सिब्बज ने कहा कि इस स्थिति में सीएए को लागू करने से इनकार करना असंवैधानिकता के दायरे में आएगा।

दिल्ली: टिकट बंटवारे के बाद भाजपा में बगावत, कार्यकर्ताओं ने नड्डा के घर के बाहर किया हंगामा

यही नहीं इस कांग्रेस नेता ने इस दौरान केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केरल के राज्यपाल को संविधान की कोई जानकारी नहीं है।