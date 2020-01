Delhi Assembly Elections: नामांकन से पहले अरविंद केजरीवाल का रोड शो, नई दिल्ली से करेंगे पर्चा दाखिल

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ( AAP ) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) सोमवार को नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र ( New Delhi Constituency ) से अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

इसी निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे केजरीवाल नामांकन दाखिल करने से पहले दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर से लेकर हनुमान मंदिर तक रोड शो निकाल रहे हैं।

