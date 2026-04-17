Bengal Chunav 2026: 111 सीटों का किला, क्या BJP तोड़ पाएगी TMC का गढ़?

दरअसल, विधानसभा चुनाव 2006 में CPI(M) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे ने यहां 111 सीटों में से 72 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन किया था और TMC-कांग्रेस गठबंधन ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की। बता दें कि बंगाल में पहली बार टीएमसी ने 2011 में जीत दर्ज की थी और ममता बनर्जी प्रदेश की सीएम बनीं थीं। इसके बाद 2016 में TMC ने अपनी स्थिति और मजबूत करते हुए 91 सीटें जीतीं।