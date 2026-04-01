थाने में मौत का मामला, जिन पुलिस अफसरों को फांसी मिली थी उन्हें हाई कोर्ट ने छोड़ा, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI

जब मामला ट्रायल कोर्ट में चला तो फैसला सख्त आया। दो पुलिसकर्मियों को हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई। साथ ही कई वरिष्ठ अफसरों को साजिश रचने और सबूत नष्ट करने का दोषी माना गया। परिवार को लगा कि इंसाफ मिल गया। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी।