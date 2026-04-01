US-Iran युद्ध के बीच भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर, ATF की कीमतों में आया रिकॉर्ड तोड़ उछाल

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले कई हफ्तों से कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। नई दिल्ली में पेट्रोल करीब 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है। मुंबई में पेट्रोल 103.54 रुपये और डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर के आसपास बना हुआ है। हालांकि प्रीमियम पेट्रोल जैसे स्पीड, पावर और XP95 की कीमतों में मार्च के अंत में 2 से 2.35 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बावजूद आम उपभोक्ता के लिए कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई हैं।