Strait Of Hormuz: होर्मुज स्ट्रेट खुलते ही तेल-गैस की कीमतों में भारी गिरावट, अब नहीं होगी किल्लत

Strait Of Hormuz: मिडिल ईस्ट से शुक्रवार को आई एक खबर ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को हिला दिया। लेकिन इस बार राहत के साथ। करीब 49 दिनों तक बंद रहने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोल दिया गया है। ईरान के इस फैसले का सीधा असर तेल और गैस की कीमतों पर देखने को मिला। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने घोषणा करते हुए कहा कि लेबनान में जारी संघर्ष-विराम की अवधि तक अब इस समुद्री रास्ते से सभी कमर्शियल जहाजों की आवाजाही सामान्य रहेगी। यानी फिलहाल के लिए दुनिया की सबसे अहम 'ऑयल रूट' फिर से चालू हो गई है।