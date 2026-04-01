माओवादी संगठन को बड़ा झटका, टॉप कमांडर साहदेव सहित मुठभेड़ में चार माओवादी ढेर, एक महिला माओवादी भी शामिल

मारे गए लोगों में साहदेव महतो उर्फ अनुज सबसे बड़ा नाम था, जो क्षेत्रीय समिति सदस्य के रूप में सक्रिय था और कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा था। वह साल 2011 के चाईबासा जेलब्रेक के दौरान पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। उसके साथ उसकी पत्नी नताशा, जो विशेष जोनल समिति की सदस्य थी, वो भी इस मुठभेड में मारी गई। इसके अलावा बुधन करमाली और रंजीत गंझू, दोनों एरिया कमांडर स्तर के सक्रिय माओवादी थे। इन चारों की मौत को संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।