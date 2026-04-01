Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल गिरा, पक्ष में पड़े 298 और बिल के खिलाफ 230 वोट

महिला आरक्षण बिल (सोर्स: ANI)
Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल पर संसद में हुआ मतदान आखिरकार उम्मीदों के उलट साबित हुआ। पहले राउंड में 528 सांसदों ने वोट डाले, जिनमें 298 ने बिल के पक्ष में और 230 ने इसके खिलाफ मतदान किया। आंकड़ों में समर्थन ज्यादा दिखा, लेकिन संवैधानिक नियमों के तहत बिल पास होने के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी 352 वोट जरूरी थे, जो पूरे नहीं हो सके। इसी वजह से यह अहम बिल पास नहीं हो पाया और गिर गया। इसी के साथ ही संसद कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
बिल गिरने से पहले राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल की आलोचना करते हुए आज शुक्रवार को कहा कि यह असल में महिलाओं के लिए नहीं है। यह बिल OBC, SC-ST और छोटे राज्यों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह देश के अलग-अलग हिस्सों- दक्षिण, उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम के साथ भी अन्याय करता है। हम भारत जोड़ने वाले न किसी का हक छिनने देंगे, न देश को बंटने देंगे। यह बिल एंटी-नेशनल (Anti National) है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग