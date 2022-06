Presidential Election 2022: द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर BJP ने साधे एक तीर से दो निशाने

राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच हलचलें तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से अपने-अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। दरअसल बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगाकर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है।

Published: June 22, 2022 10:42:53 am

राष्ट्रपति चुनाव का वक्त जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद से ही सियासी समीकरण साधने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। विपक्ष ने साझा उम्मीदवार को तौर पर जहां यशवंत सिन्हा पर भरोसा जताया है वहीं बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगाकर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। राजनीतिक जानकारों की मानें तो चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का पलड़ा भारी है। लिहाजा देश का अगला राष्ट्रपति बनने का द्रौपदी मुर्मू लगभग सफर तय माना जा रहा है।

Know Why BJP Make Draupadi Murmu A Candidate For Presidential Election 2022