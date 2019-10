TMC सांसद नुसरत जहां का वीडियो वायरल, पति के साथ कर रहीं दुर्गा पूजा

नई दिल्ली। अभिनेत्री तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नुसरत अपने पति निखिल जैन के साथ सुरूचि संघ में 'ढाक' बजाती नजर आ रही हैं।

आपको बता दें कि इससे पहले भी नुसरत अपने कुछ वीडियो और बयानों को लेकर काफी चर्चा में रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी सांसद सांसद नुसरत जहां ने चतुर्थी के दिन कुछ तस्वीर शेयर की थीं।

इन तस्वीरों में नुसरत ने पिंक और ऑरेंज कलर का अटायर कैरी किया।

#WATCH Kolkata: Trinamool Congress MP Nusrat Jahan and husband Nikhil Jain play the 'dhaak' at Suruchi Sangha. #DurgaPuja2019 pic.twitter.com/FFOaj4iyBA