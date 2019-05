Live Lok Sabha Election 2019 Results Updates: आज आएंगे नतीजे, कुछ देर में शुरू होगी मतगणना

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने मतगणना को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर लीं हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को मतगणना के दौरान हिंसा की घटनाओं का अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

इससे पहले बुधवार को 22 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के समक्ष अपनी असंतोष जाहिर किया था। विपक्षी दलों ने आयोग से मांग की थी कि मतगणना शुरू करने से पहले वीवीपैट पर्ची के जरिये मतों का सत्यापन किया जाए। हालांकि आयोग ने ईवीएम मशीनों के बदले जाने की विपक्षी दलों की आशंका खत्म करते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम स्ट्रॉन्गरूम में पूरी तरह सुरक्षित हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप के संबंध में चुनाव आयोग ने कहा कि वो "दृढ़ता और स्पष्ट रूप से साफ करना चाहेंगे कि इस तरह की सभी रिपोर्ट और आरोप बिल्कुल झूठे हैं, और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। मीडिया पर वायरल हुए दृश्य चुनाव के दौरान इस्तेमाल की गई किसी भी ईवीएम से संबंधित नहीं हैं। मीडिया में उपयोग की जा रही क्लिप में आशंकाएं केवल अप्रयुक्त ईवीएम के भंडारण या संचलन से संबंधित हैं। हालांकि रिजर्व ईवीएम को संभालने में चूक का कोई भी मामला पूरी तरह से जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़ा है।"

गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और हिंसा रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय ने सभी राजनीतिक दलों की हलचल और कुछ नेताओं द्वारा दी गई हिंसा की धमकियों के मद्देनजर यह अलर्ट जारी किया है।

मतगणना की तैयारियां पूरी

चुनाव आयोग ने देश की सभी लोकसभा सीटों मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली हैं। बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी। सभी राज्यों के निर्वाचन आयोगों ने मतगणना को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है और मतगणना केंद्रों में केवल आधिकारिक व्यक्तियों को ही प्रवेश का अधिकार रहेगा। पश्चिम बंगाल में एक जगह धारा-144 लगाई गई है और केंद्रीय बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से बिना व्यवधान के संपन्न हो इसके लिए कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है।

The Dry Run of New Suvidha portal meant to display trend of counting live, run successfully in Andaman & Nicobar Islands on 21.05.2019. pic.twitter.com/3z3fOhgEx1 — CEO Andaman (@AndamanCeo) May 22, 2019

ऐसे होगी मतगणना

सभी मतगणना केंद्रों पर अधिकतम 14 मेजें लगाई गई हैं। इनमें सबसे पहले सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलट की गिनती शुरू होगी। इसके बाद पहले चरण की ईवीएम मशीनों के वोटों की गिनती की जाएगी। परिणाम निकलने के बाद इन्हें चुनाव आयोग के सुविधा ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा। जब ईवीएम के वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी, उसके बाद वीवीपैट की पर्चिंयों की गिनती शुरू की जाएगी।

लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए देशभर में बनाए गए 10.35 लाख पोलिंग स्टेशन में से 20 हजार 600 पर यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस लोकसभा चुनाव में इन मतदान केंद्रों पर तकरीबन 39.6 लाख ईवीएम और 17.4 लाख वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया गया था।

सबसे तेज नतीजों के लिए देखें Patrika.com

आप हिंदी में लोकसभा चुनाव की हर सीट का सबसे तेज अपडेट मिलेगा Patrika.com पर देख सकते हैं। इसके साथ ही हर सीट के सियासी गणित पर राजनीतिक विशेषज्ञों की राय भी होगी।

A pulsating democracy!

Presenting a snapshot of the electoral strength of India over the years. #LokSabhaElections2019#NoVoterToBeLeftBehind pic.twitter.com/JlAzKTaZsX — Election Commission #DeshKaMahatyohar (@ECISVEEP) May 22, 2019

लोकसभा चुनाव से जुड़ी जरूरी जानकारी