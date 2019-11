महाराष्ट्र: भाजपा ने सरकार बनाने से किया मना, कहा- हमारे पास बहुमत नहीं

मुंबई। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर जारी सियासी ड्रामे के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। अब महाराष्ट्र में सरकार गठन का मामला और भी गहराता जा रहा है।

दरअसल, राज्पाल भगत सिंह कोश्यारी ने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अब रविवार को भाजपा ने साफ कर दिया कि वह सरकार नहीं बना सकती है।

NCP ने भाजपा के साथ जाने के किया इनकार, शिवसेना को समर्थन पर विचार

रविवार को देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात की और स्थिति स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास अकेले सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि हम राज्य में सरकार नहीं बनाएंगे।

Chandrakant Patil, Maharashtra BJP President: The mandate was given to us (BJP-Shiv Sena) to work together if Shiv Sena wants to disrespect it and form govt with Congress-NCP then all our best wishes are with them. pic.twitter.com/3vFUsunqlw — ANI (@ANI) November 10, 2019

महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यपाल से मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना सकती है।

पाटिल ने कहा कि हमें (भाजपा-शिवसेना) एक साथ काम करने के लिए जनादेश मिला था। लेकिन अब शिवसेना इस गठबंधन धर्म का अनादर कर रही है और कांग्रेस-एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती है। यदि शिवसेना ऐसा करना चाहती है तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।

Sanjay Raut, Shiv Sena: Party chief Uddhav Thackeray ji clearly said today that Chief Minister will be from Shiv Sena. If Uddhav ji has said so, then it means that there will be CM from Shiv Sena, at any cost. #Maharashtra pic.twitter.com/SXk6Y1ILWp — ANI (@ANI) November 10, 2019

शिवसेना का ही होगा सीएम: राउत

आपको बता दें कि भाजपा के सरकार गठन से इनकार के बाद शिवेसना ने भाजपा पर करारा हमला बोला है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि भाजपा के पास सरकार बनाने के लिए संख्या नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री की बात क्यों कर रहा है।

संजय राउत ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री किसी भी हाल में शिवेसना का ही होगा। बता दें भाजपा के इनकार के बाद शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार दावा पेश कर सकता है।