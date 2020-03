कांग्रेस छोड़ने से 3 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की हुई थी ज्योतिरादित्य से बात, दिया था यह सुझाव

नई दिल्ली। कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) के भाजपा में शामिल होने के बाद राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच बयानबाजी और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है।

इस बीच जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Congress Leader Rahul Gandhi ) ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऐसा इकलौता दोस्त बताया, जिसके लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले थे।

वहीं कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ( Mallikarjun Kharge ) ने कहा कि मुझे बुरा लगा कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 3 दिन पहले मैंने उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि पार्टी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है।

खड़के ने कहा कि सिंधिया युवा और एक अच्छे संचालक हैं। लेकिन पार्टी एक विचारधारा पर बनी है और इस विचारधारा को मानने वाले सभी लोगों को पार्टी को मजबूत बनाना चाहिए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने उनसे कहा था कि हर किसी के जीवन में व्यक्तिगत लाभ और हानि होती है। आप 4 बार सांसद रहे हैं और कई पदों पर रहे हैं, इसीलिए पार्टी को छोड़ना सही नहीं है।

फिर भी, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और अपनी शिकायतों को आगे रखकर पार्टी छोड़ दी। वहीं, भाजपा नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं।

