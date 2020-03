ज्योतिरादित्य सिंधिया पर राहुल गांधी का बड़ा बयान- उनके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले थे

नई दिल्ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) के भाजपा में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने बड़ा बयान दिया है।

राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से आए उस बयान को गलत बताया, जिसमें उनको मुलाकात का वक्त न देने की बात कही गई थी।

इसके साथ राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने कहा कि सिंधिया इकलौते ऐसे शख्स थे, जो मेरे घर पर भी कभी भी आ सकते थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) के लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले थे।

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शाम 6 बजे पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई है।

...अब यह मुमकिन नहीं था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफे में सोनिया को बताई अपनी तकलीफ

Congress leader Rahul Gandhi on reports that #JyotiradityaMScindia tried to reach out to Sonia Gandhi & him before leaving the party but wasn’t given time: He is the only chap in Congress who could walk into my house anytime. (file pic) pic.twitter.com/LWwR0EbJ0j