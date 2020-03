ज्योतिरादित्य के इस्तीफे पर क्या बोलीं बुआ यशोधरा ​सिंधिया, नटवर ने कहा- माधवराव होते देश के PM

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ( Kamal Nath Government ) से नाराज चल रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia Resignation ) ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) को अपना इस्तीफा भेजा, जिसको मंजूर कर लिया गया।

वही, सिंधिया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के 20 विधायकों ने भी राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेज दिया। जिसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के अस्तित्व पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है।

वहीं, सिंधिया के इस्तीफे के बाद देश की सियास गरमा गई है। राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच बयानबाजी और प्रतिक्रियाओं को दौर शुरू हो गया है।

Yashodhara Scindia, BJP leader & aunt of Jyotiraditya Scindia: I am very happy and congratulate him. This is 'ghar vapasi'. Madhavrao Scindia had started his political career with Jan Sangh. Jyotiraditya was being neglected in Congress. pic.twitter.com/m3Rtml7XrE

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस फैसले को पार्टी के साथ बेइमानी बताया, वहीं भाजपा नेत्री यशोधरा सिंधिया ( Yashodhara Scindia ) ने उनके इस कदम का स्वागत किया।

यशोधरा सिंधिया ( Yashodhara Scindia ) ने ज्योतिरादित्य को बधाई देते हुए कहा कि वह उनके इस निर्णय का स्वागत करती हैं। यशोधरा ने इसको 'घर वापसी' कहा है।

उन्होंने कहा कि खुद माधवराव सिंधिया ने अपने सियासी सफर जनसंघ के साथ शुरू किया था। यशोधरा ने कहा कि ज्योतिरादित्य कांग्रेस में अनदेखी का शिकार हो रहे थे।

आपको बता दें कि यशोधरा ज्योतिरादित्य की बुआ हैं।

Former Foreign Minister Natwar Singh: I am not surprised that Jyotiraditya Scindia resigned from Congress & will join BJP. I feel he will be sent to Rajya Sabha & inducted into Union Cabinet. His father Madhavrao Scindia would have been Prime Minister if he had lived. pic.twitter.com/bct71NVMDC