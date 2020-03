भाजपा में शामिल होते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला गिफ्ट, राज्यसभा उम्मीदवार के लिए नाम घोषित

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) ने राज्यसभा ( Rajya Sabha ) के लिए 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा उम्मीदवारों की इस लिस्ट में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) का भी नाम शामिल है।

हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) को भाजपा की ओर से राज्यसभा सदस्य ( Rajya Sabha member ) बनाए जाने की अटकले पहले से ही लगाई जा रहीं थी।

राजमाता विजयाराजे का अधूरा सपना पूरा करने के लिए भाजपा में शामिल होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया?

BJP announces the names of party's candidates for the upcoming election to the Rajya Sabha. https://t.co/sQItPuDotq pic.twitter.com/FAjziadv2Q