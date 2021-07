Modi Cabinet Expansion से पहले दिल्ली रवाना हुए सिंधिया, सोनोवाल और राणे समेत कई नेता, रद्द हुई पीएम आवास पर होने वाली मीटिंग

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार ( Union Cabinet Expansion ) में अब काफी कम वक्त बचा है। 8 जुलाई को मोदी कैबिनेट का विस्तार संभावित है। यही वजह है कि अब जिन चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलनी है उन्हें दिल्ली तलब कर लिया गया है।

मंगलवार को मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम से सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र से नारायण राणे और यूपी से अनुप्रिया पटेल दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसके साथ ही ये भी तय हो गया कि अगले 24 से 48 घंटों में कैबिनेट में बड़ा बदलाव हो सकता है।

