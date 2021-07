आठ राज्यों में बदले गए गवर्नर, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत बने कर्नाटक के राज्यपाल, जानिए अन्य राज्यों में किसकी हुई नियुक्ति

नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट के विस्तार (Modi Cabinet Expansion) की अटकलों के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलावर को 8 राज्यों में नए राज्यपाल बनाए। खास बात यह है कि इन राज्यपालों में एक केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत भी शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत (Thawar Cand Gehlot) को कर्नाटक का राज्यपाल (Governor of Karnataka) बना दिया गया है। इसके अलावा मिजोरम से लेकर झारखंड तक आठ राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है।

Mizoram Governor PS Sreedharan Pillai appointed as Goa Governor, Haryana Governor Satyadev Narayan Arya appointed as Tripura Governor, Tripura Governor Ramesh Bais appointed as Jharkhand Governor & Himachal Pradesh Governor Bandaru Dattatraya appointed as Haryana Governor