कश्मीर मुद्दे पर मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म, दोनों सदनों में आज जवाब देंगे अमित शाह

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को लेकर देश में सियासी सरगर्मी तेज है। इसी बीच मोदी सरकार की आज कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक से पहले CCS की भी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल और केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह आज दोनों सदनों में कश्मीर मुद्दे पर जवाब देंगे।

जानकारी के मुताबिक, कश्मीर मुद्दे पर अमित शाह राज्यसभा में 11 बजे और लोकसभा में 12 बजे जवाब देंगे।

जम्मू-कश्मीर पर बड़ा फैसला ले सकती है सरकार

कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवास पर सुबह साढ़े नौ बजे से शुरू हुई। चर्चा यहां तक है कि मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल, आर्टिकल 35A को लेकर पिछले कुछ दिनों से सियासत गर्म है। वहीं, राज्यसभा में आज जम्मू-कश्मीर आरक्षण बिल भी पेश किया जाएगा।

पढ़ें- जम्मू-कश्मीरः घाटी में कर्फ्यू लागू, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला नजरबंद

Union Home Minister Amit Shah will speak in Rajya Sabha at 11 am and in Lok Sabha at 12 pm today. (file pic) pic.twitter.com/A6xdubx45x