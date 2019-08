जम्मू-कश्मीरः घाटी में कर्फ्यू लागू, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला नजरबंद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( jammu kashmir ) में सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर में नजरबंद कर दिया गया है। श्रीनगर में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं घाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्कूल कॉलेजों को अगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है।

मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद

मोबाइल, इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों एडवाइजरी जारी कर अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी थी। साथ ही यात्रियों और पर्यटकों से कश्मीर खाली करने के निर्देश दिए थे। वायुसेना के विमानों के जरिए लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है।

-नजरबंद होने के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोग शांति के साथ रहें और ईश्वर आप सभी के साथ हैं।

-राज्यपाल सत्यपाल मालिक के आवास पर आपात बैठक शुरू, डीजीपी समेत सभी बड़े अधिकारी हैं मौजूद

-कमीर घाटी से कमीरी पंडित आनन-फानन में टेक्सी और निजी वाहनों से आधी रात को जम्मू की तरफ रवाना हो रहे हैं।

-कश्मीर यूनिवर्सिटी की 5 अगस्त से 10 अगस्त के बीच शुरू होने वाली परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है।

- कश्मीर में मोबाइल, इंटरनेट सेवा ठप

बता दें कि रविवार रात करीब 8 बजे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ( National Conference leader Farooq Abdullah ) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कश्मीर में इस वक्त बुरा हाल है। राज्य में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आज तक अमरनाथ यात्रा नहीं रोकी गई थी। कश्मीर में फोर्स की तैनाती से भय का माहौल बना हुआ है। घाटी के लोग घबराए हुए हैं।

लोग शांति और सब्र बनाए रखें-

फारूक अब्दुल्ला लोग शांति और सब्र बनाए रखें। जल्द ही सब ठीक होगा। उन्होंने भारत पाकिस्तान से तनाव बढ़ाने वाला कोई कदम नहीं उठाने की अपील की है। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं दोनों देशों से अपील करता हूं कि ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे कश्मीर को नुकसान हों।

