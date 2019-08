जम्मू-कश्मीर: धारा 144 लागू, मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद, पीएम आवास पर CCS की बैठक

नई दिल्ली। जम्मू- कश्मीर ( jammu kashmir ) में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालात को देखते हुए राज्य में धारा 144 लगा दी गई है। मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दिया गया है। वहीं स्कूल कॉलेजों को भी अगामी आदेश तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर में नजरबंद कर दिया गया है। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जम्मू इलाके में CRPF की 40 कंपनियां तैनात है। प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की भी हिदायत दी है।

पर्यटकों के लौटने का सिलसिला जारी

वहीं कश्मीर से पर्यटकों के लौटने का सिलसिला जारी है। लगातार लोग वहां से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि आवागमन के साधनों की कमी से यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा ।

ये भी पढ़ें: फारूक अब्दुल्ला बोले- कश्मीर के लिए ये सबसे बुरा वक्त, भारत-पाक तनाव बढ़ाने वाला कोई कदम ना उठाएं

Jammu & Kashmir: Security tightened in Jammu in view of the imposition of section 144 from 6 am, today. pic.twitter.com/g5XndHNWK9