PM Modi in Raipur : 2 घंटे रायपुर में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, CM बघेल हो सकते है शामिल, जारी हुआ शेड्यूल

रायपुरPublished: Jul 05, 2023 12:35:47 pm Submitted by: Kanakdurga jha

PM Narendra Modi will come to Raipur : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में 7 जुलाई को दो कार्यक्रम में शामिल होंगे।

