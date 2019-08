कांग्रेस महासचिवों की बैठक में फैसला, संसद सत्र के बाद CWC में चुना जाएगा नया अध्यक्ष

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी इन दिनों नए अध्यक्ष की तलाश में है। जल्द ही अगले अध्यक्ष ( new Congress President ) पर फैसला हो सकता है। दरअसल गुरुवार को कांग्रेस महासचिवों की बैठक हुई, जिसमें ये तय हुआ कि संसद सत्र खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर कार्यसमिति की अहम बैठक ( Congress Working Committee ) बुलाएगी। इस बैठक में कांग्रेस के अगले अध्यक्ष पर मौहर लग जाएगी।

आपको बता दें कि राहुल गांधी ( Congress leader Rahul Gandhi ) के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा ये सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। अब जल्द ही इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। कांग्रेस ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है।

राहुल गांधी भी लेंगे हिस्सा

संसद सत्र खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर कार्यसमिति की अहम बैठक बुलाएगी। इसमें प्रोविजनल अध्यक्ष (अस्थाई) पर फैसला लिया जाएगा।

खास बात यह है कि CWC की इस बैठक में राहुल गांधी भी हिस्सा लेंगे।

गुरुवार को कांग्रेस महासचिवों की बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी हिस्सा लिया।

दरअसल राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस महासचिवों की हुई ये पहली बैठक थी।

