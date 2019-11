संसद के दोनों संदनों में जोरदार हंगामा, राहुल गांधी बोले- महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई

नई दिल्ली। लोकसभा में महाराष्ट्र मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ । हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थिगित हो गई। भारी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

कांग्रेस, शिवसेना समेत विपक्षी दलों ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में कहा कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई। राहुल गांधी के बयान के बाद लोकसभा में भारी हंगामा। बैनर-पोस्टर के साथ सदस्य हंगामा कर रहे हैं।

कांग्रेस ने किया जमकर प्रदर्शन

इससे पहले कांग्रेस ने संसद भवन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्र पर लोकतंत्र की हत्या और हॉर्स ड्रेडिंग करने का आरोप लगाया।

