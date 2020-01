CAA को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला- जनता ने नकारा तो झूठ और भ्रम फैलाने में जुटा विपक्ष

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर झूठा माहौल बनाने का विपक्ष पर सोमवार को सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनावी राजनीति में जिन्हें देश ने नकार दिया, उनके पास कम हथियार बचे हैं, इसलिए वे भ्रम फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "ये जो टोली (विपक्ष) है, वह हमारे साथ कभी नहीं रही, और आगे भी नहीं रहेगी। इसका फिक्र भी नहीं है। हमें अपने पर विश्वास है। हमारे नेता जहां कहीं जाते हैं, वहां (नागरिकता कानून के समर्थन में) लाखों की भीड़ जुटती है। आपको नजर नहीं आएगा। यह खेल चलता रहेगा।"

पीएम मोदी ने कहा, "हमारा लालन-पालन जनता के साथ सीधे संपर्क से होता है। उसी शक्ति ने हमें पूर्ण बहुमत दिया। चुनाव हमारे लिए बड़ी चुनौती नहीं है, बल्कि लोगों की आकांक्षाएं पूरा करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है।"

