PM Modi ने बिहार में की सौगातों की बारिश, 3000 करोड़ की परियोजनाओं से रेल नेटवर्क को मिलेगी मजबूती

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार में सौगातों की बारिश की। पीएम मोदी ( pm modi ) के हाथों कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन के साथ ही बिहार के इस डरावनी नदी पर फिर से रेल का आवागमन चालू हो गया। इसके साथ ही पीएम ने यात्री सुविधाओं से संबंधित रेलवे की 12 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया।

These projects, worth almost Rs 3000 Crores, will not only strengthen Bihar's rail network but also strengthen West Bengal and eastern India's rail connectivity. I congratulate everyone: PM Modi at the inauguration of various railway projects in Bihar, via video-conferencing pic.twitter.com/j0r2iwEOzp