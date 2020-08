PM Modi आज करेंगे Andaman, Nicobar के कार्यकर्ताओं से बात, Jp nadda भी रहेंगे मौजूद

नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी ( Coronavirus in india ) के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) आज यानी रविवार को अंडमान निकोबार ( Andaman and Nicobar Islands ) के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग ( Video conferencing ) के माध्यम से कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल ( Coronavirus Crisis ) में प्रधानमंत्री मोदी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कार्यकर्ताओं और अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं।

Andaman and Nicobar Islands are known for being home to warm hearted people, natural beauty and where many brave freedom fighters were jailed.



Looking forward to interacting with @BJP4AnN Karyakartas at 4 PM on 9th August. https://t.co/MYxHGQag1z