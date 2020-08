Union Minister Arjun Meghwal भी कोरोना पॉजिटिव, AIIMS के Trauma center में हुए भर्ती

नई दिल्ली। देश में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण ( Coronavirus Case in India ) के बीच बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Union home minister amit shah ) के बाद अब केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ( Union Minister Arjun Meghwal ) शनिवार शाम कोरोना पॉजिटिव ( Corona positive )

पाए गए हैं। कोरोना की पुष्टी होने के बाद मेघवाल ( Arjun Meghwal ) को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या एम्स (AIIMS) के ट्रॉमा सेंटर ( Trauma center )में भर्ती कराया गया है। मेघवाल नरेंद्र मोदी सरकार ( Narendra Modi government ) में केन्द्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री ( Union Minister of State for Heavy Industries and Minister of Parliamentary Affairs ) हैं। मेघवाल लोकसभा चुनाव में राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट ( Bikaner Lok Sabha seat ) से सांसद चुनकर आए हैंं। आपको बता दें कि इससे पहल गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव ( Uttar Pradesh BJP President Swatantra Dev ) सिंह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ( Karnataka Chief Minister BS Yeddyurappa ) और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ( Tamil Nadu Governor Banwarilal Purohit ) भी कोरोना कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। स्वतंत्र देव सिंह को छोड़कर अन्य सभी नेता हॉस्पिटल में भर्ती हैं।

आपको बता दें कि पिछले रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद ही ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी थी। अपने ट्वीट में अमित शाह ने कहा था कि वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, व गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती है। ऐसे में जो भी हाल फिलहाल उनके संपर्क में आया हो, वो अपना कोरोना टेस्ट करा ले। वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी अमित शाह के संपर्क में आए लोगों को सर्तकता बरतने की सलाह दी थी। इसके साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 61,537 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना मामलों की कुल संख्या बढ़कर 20,88,611 पर पहुंच गई है। हालांकि इस दौरान 933 और लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। इस तरह से देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 42,518 हो गई है।