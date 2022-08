पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कितना भी 'काला जादू' फैला लें कुछ होने वाला नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेताओं के हालिया काले कपड़ों में किए गए प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा है कि, कांग्रेस कितना भी काला जादू कर ले जनता विश्वास नहीं करने वाली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने हाल में बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के काले कपड़ों में किए गए प्रदर्शन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि, हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि, कांग्रेस कितना भी काला जादू कर ले, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। जनता उन पर विश्वास करने वाली नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार पर हमला करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो ऐसी हताशा में ये लोग (कांग्रेस) भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं।

