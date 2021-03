PM नरेंद्र मोदी ने की 10 हजार की शॉपिंग, जानिए अपने लिए क्या-क्या खरीदा

नई दिल्ली। भारत समेत पूरी दुनिया आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ( International Women's Day )

मना रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने भी देश की महिलाओं को बधाई दी है और साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। यही नहीं इस खास मौके पर पीएम मोदी ने जमकर शॉपिंग की है। पीएम मोदी ने अपनी शॉपिंग में देश की महिलाओं के हाथों के बने सामान खरीदे हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर प्रधानमंत्री ने क्या-क्या और कहां खरीदा है?

You have seen me wear the Gamusa very often. It is extremely comfortable. Today, I bought a Gamusa made by various self-help groups of Kakatipapung Development Block. #NariShakti https://t.co/jvHk5YFJof pic.twitter.com/8exa9oli8Z — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2021

महिलाओं द्वारा डिजाइन किया हुआ एक शॉल खरीदा

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी खरीदारी की शुरुआत दक्षिण राज्य तमिलनाडु से की है। पीएम ने यहां की महिलाओं द्वारा डिजाइन किया हुआ एक शॉल खरीदा है। जानकारी के अनुसार यह शॉल टोडा जनजाति की महिलाओं ने बनाया है। यही नहीं खरीदारी के बाद पीएम ने इस शॉल और इसके कारीगरों की भी खूब तारीफ की है। पीएम मोदी ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि यह एक अद्भुत शॉल है। यह उन्होंने ट्राइब्स इंडिया से खरीदा है।

I am surely going to use this handmade Jute File Folder from West Bengal.



Made by tribal communities of the state, you all must have a jute product from West Bengal in your homes! #NariShakti https://t.co/coP8q3cHgy pic.twitter.com/RJhz9Rdoad — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2021

प्रधानमंत्री ने एक पेंटिंग खरीदी

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक पेंटिंग खरीदी है, जो ट्राइबल है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर पेंटिंग की एक फोटो भी शेयर की है। उन्होंने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा है परिवेश में एक और रंग जुड़ गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि यह हमारे आदिवासी समुदाय की एक बहुत शानदार कलाकृति है। गोंड पेपर बनी इस पेंटिंग में बेहतरीन तरीके से रंगों के साथ रचनात्मकता का विलय किया गया है। यह पेंटिंग उन्होंने 567 रुपए में खरीदी है।

Khadi is closely associated with Mahatma Gandhi and India’s rich history. Bought a Khadi Cotton Madhubani Painted Stole. This is a top quality product and is closely associated with the creativity of our citizens. #NariShakti https://t.co/iKv0tIYIq3 pic.twitter.com/806mUC9rJK — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2021

एक नगा शॉल की भी खरीदारी की

विश्व महिला दिवस पर पीएम मोदी ने एक नगा शॉल की भी खरीदारी की है। ट्वीटर पर शॉल की तस्वीर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को अपनी नगा कल्चर पर गर्व है। नगा कल्चर बहादुरी, करूणा और रचनात्मकता का प्रतीक है। पीएम ने इसको 2800 रुपए में खरीदा है।

India is proud of the Naga Culture, synonymous with bravery, compassion and creativity.



Purchased a traditional shawl from Nagaland. #NariShakti https://t.co/MvmERRDTQ9 pic.twitter.com/2S7tIdDOym — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2021

मधुबनी पेंटिंग से बना गमछा भी खरीदा

पीएम मोदी ने मधुबनी पेंटिंग वाला एक मधुबनी पेंटिंग से बना गमछा भी खरीदा है। यह गमछा खादी का बना हुआ है। ट्विटर पर इसकी जानकारी साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि खादी राष्ट्रपति महात्मा गांधी और देश के समृद्ध इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह गमछा उन्होंने 1300 रुपए में खरीदा है।