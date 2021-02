कांग्रेस के इस नेता का क्यों सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, भरे सदन में किया खुलासा

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी पार्टियां जहां केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रही हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने कांग्रेस के एक नेता की खुलकर तारीफ की है। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण ( Presidential address ) के धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में पीएम मोदी ने पार्टी नेतृत्व को लेकर जारी कांग्रेस के आंतरिक झगड़े पर चुटकी ली। सोमवार को सदन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ( Congress Leader Gulam Nabi Azad ) की भी खुलकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ( Gulam Nabi Azad ) हैं जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जिला परिषद के सफल चुनाव कराने के लिए केंद्र सरकार को बधाई दी।

Ghulam Nabi ji always speaks decently,never uses foul language. We should learn this from him,I respect him for it. He praised elections held in J&K... I believe your party will take it in right spirit,& not commit mistake of doing opposite by listening to suggestions of G-23: PM pic.twitter.com/WQEbSak4fB

'मैं आजाद का दिल से सम्मान करता हूं'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ऐसे नेता हैं, जो कठोर शब्दों के इस्तेमाल के लिए नहीं जाने जाते हैं और मैं मानता हूं कि यहां बैठे सभी लोगों को उनसे सीखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए मैं आजाद का दिल से सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि आजाद ने कश्मीर में चुनाव कराने के लिए हमें बधाई दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं गुलाम नबी आजाद द्वारा की गई उनकी और उनकी सरकार की प्रशंसाा के लिए उनका शुक्रगुजार हूं। पीएम मोदी ने आजाद से कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी पार्टी के लोग इसको सही भावना में लेंगे।

A new entity has come up in the country- 'Andolan Jivi'. They can be spotted wherever there is a protest, be it agitation by lawyers, students, or labourers, explicitly or implicitly. They cannot live without 'andolan', we have to identify them & protect nation from them: PM Modi pic.twitter.com/CbCDRthd3X