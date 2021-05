राहुल का हमला: कोविड की दूसरी लहर के लिए PM जिम्मेदार, तीसरी, चौथी और 5वीं लहर का आना तय

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Congress Leader Rahul Gandhi ) ने शुक्रवार को देश में कोविड-19 महामारी ( Coronavirus Crisis ) की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार पर सीधा हमला बोला। वैक्सीन की कमी को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत कोविड से जंग लड़ रहा है और इस महामारी को रोकने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने सरकार पर कोविड से हुई मौतों के वास्तविक आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया।

We had warned the Government of India about COVID19 repeatedly. Later, PM Modi had expressed India's victory against COVID19. This is an evolving disease. Lockdowns & wearing of masks is a temporary solution but vaccine is a permanent solution to COVID: Congress MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/ZGWFZoeIvi — ANI (@ANI) May 28, 2021

कई बार सरकार को चेतावनी दी

वर्चुअली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पिछले साल फरवरी से कोविड को लेकर कई बार सरकार को चेतावनी दी थी। और सरकार ने हमारा मजाक उड़ाया। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी कोविड पर जीत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि सरकार और प्रधानमंत्री कोविड को नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल उन्होंने सरकार से कहा था कि वह कोविड को जगह न दें और दरवाजे बंद कर दें। उन्होंने कहा, "वैक्सीन स्थायी समाधान है। और यदि आप वैक्सीन नहीं लेते हैं तो वायरस खुद को बदलता रहेगा और कोविड की दूसरी, तीसरी, चौथी और कई अन्य लहरें होंगी।"

Govt not understanding the nature of what they're fighting. Understand the dangers of mutation of this virus. You're creating a liability for the whole planet. Why? Because you are allowing 97% of the population to be attacked by the virus as only 3% are vaccinated: Rahul Gandhi pic.twitter.com/Wxqp2PoeCs — ANI (@ANI) May 28, 2021

लोग प्रभावित होते रहेंगे

कांग्रेस नेता ने कहा कि वैक्सीन के मुद्दे पर, "मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि अगर सरकार के पास वैक्सीन की उचित रणनीति नहीं है, तो लोग प्रभावित होते रहेंगे।" राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, विदेश मंत्री (एस जयशंकर) कह रहे हैं कि भारत ने दूसरे देशों को वैक्सीन मुहैया कराकर नाम कमाया है। और आज स्थिति क्या है। देश के केवल 3 प्रतिशत लोगों को टीका लगाया गया। इसका मतलब है कि 97 प्रतिशत लोग में कोरोना संक्रमण होने की संभावना है।" उन्होंने देश में कोविड की दूसरी लहर के लिए भी प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया।

Spoke to CMs of Congress-ruled States, told them that lying will only harm them, reality needs to be accepted. Actual death numbers might be disturbing but we must stick to telling truth: Rahul Gandhi on whether deaths in Congress-ruled states also wrongly reported pic.twitter.com/eitL4lOPih — ANI (@ANI) May 28, 2021

कोविड की दूसरी लहर प्रधानमंत्री जिम्मेदार

उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। यह प्रधानमंत्री की विफलता के कारण है कि हमने अपने देश में कोविड की दूसरी लहर देखी है। उन्होंने दावा किया कि अगर हम इसी दर से टीकाकरण करते रहे तो भारत अपने सभी लोगों को 2024 तक ही टीका लगा पाएगा। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार दूसरी लहर के दौरान मरने वालों की संख्या का असली आंकड़ा छिपा रही है।