Cyclone Yaas : PM मोदी ने जल्द सामान्य जनजीवन की बहाली के निर्देश दिए

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एजेंसियों को चक्रवात यास प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द सामान्य जनजीवन बहाल करने में तेजी लाने का निर्देश दिया। यहां एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए चक्रवात यास के प्रभाव की समीक्षा करते हुए, प्रधानमंत्री ने चक्रवात से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जो एक डीप डिप्रेशन में कमजोर होकर उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ गया। यह अगले 12 घंटों में धीरे-धीरे कमजोर होगा।

Reviewed the situation arising due to Cyclone Yaas. Discussed the preparedness, relief and rehabilitation efforts as well as other aspects. https://t.co/fkxtVZuGQw