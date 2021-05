कोरोना का कहर जारी, पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत इन राज्यों में बढ़ाया गया लॉकडाउन

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ( Second wave of coronavirus ) के बीच कई राज्यों ने अपने यहां लागू लॉकडाउन ( Lockdown ) को आगे बढ़ाना का फैसला लिया है। इस क्रम में पश्चिम बंगाल ( Lockdown in West Bengal ) और पंजाब सरकार ने 15 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इससे पहले बंगाल में 16 से 30 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। अब चूंकि राज्य में रोजाना मिल रहे कोरोना के हजारों मामलों के बाद रोगियों की संख्या पढ़ती जा रही है, ऐसे में ममता बनर्जी सरकार ने लॉकडाउन की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के भीतर राज्य में कोरोना वायरस का 16,225 केस मिले हैं, जिसके साथ ही यहां कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 13,18,203 हो गई है।

पंजाब सरकार ने पाबंदियों को 10 जून तक के लिए बढ़ाया

वहीं, पंजाब सरकार ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कोरोना पाबंदियों को 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि कुछ जगहों पर ढ़ील भी दी गई है। सीएओ की ओर से जारी बयान में बताया गया कि कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से प्राइवेट वाहनों में यात्रियों की संख्या सीमा पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना केसों में आ रही गिरावट को देखते हुए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में वैकल्पिक सर्जरी शुरू करने को कहा है और सभी जीएमसीएच में ओपीडी संचालित करने का आदेश दिया है।

