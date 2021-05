कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कर बड़ी घोषणा, अब मिलेगी इतनी रुपए की मदद

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ( Second wave of coronavirus ) के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रत्येक ट्रांसजेंडर ( transgender ) व्यक्ति को 1500 रुपये की सहायता देने की घोषणा की। इस दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ( Ministry of Social Justice and Empowerment )

ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों द्वारा कॉल और ईमेल के माध्यम से सरकारी मदद की गुहार लगाई गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए यह घोषणा की गई है।

सीबीओ को जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया

मंत्रालय ने कहा कि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल सहायता के रूप में निर्वाह भत्ता प्रदान किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा, "इस वित्तीय सहायता से ट्रांसजेंडर समुदाय को उनकी दिन-प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ) को इस कदम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया है।

मुफ्त हेल्पलाइन की भी घोषणा की गई

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा व्यथित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक मुफ्त हेल्पलाइन की भी घोषणा की गई है। कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर 8882133897 पर विशेषज्ञों से जुड़ कर कोई मदद या सुझाव पा सकता है। कहा गया कि यह हेल्पलाइन सोमवार से शनिवार तक सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच काम करेगी।