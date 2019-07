Budget 2019: PM मोदी बोले- सीतारमण ने पेश किया न्यू इंडिया के विकास का बजट

नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने शुक्रवार को मोदी सरकार 2.0 का बजट 2019-20 पेश कर दिया है। संसद में आम बजट पेश होने के साथ ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं ( Political Reaction on budget ) आनी भी शुरू हो गई हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट की तारीफ करते हुए कहा कि बजट में शिक्षा, महिला और गरीबों पर ध्यान दिया गया है। यह बजट न्यू इंडिया के विकास का बजट है।

वहीं, कांग्रेस ने इस बजट को बेकार बताते हुए जीरो बजट करार दिया है।

PM Narendra Modi: Ye desh ko samridh aur jan jan ko samarth banane wala budget hai. Is budget se gareeb ko bal milega. yuva ko behtar kal milega #Budget2019 pic.twitter.com/PllxCyqs4m — ANI (@ANI) July 5, 2019

बजट पर प्रतिक्रियाएं ( Political Reaction on Budget )

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ( adhir ranjan chowdhury ) ने कहा कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। इसमें केवल पुराने वादों की पुनरावृत्ति है।

उन्होंने कहा, 'सरकार हमेशा नए भारत के बारे में बात करती है, लेकिन बजट एक नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है। इसमें कोई नई बात नहीं। रोजगार सृजन की कोई योजना नहीं।'

Adhir Ranjan Chowdhury, Leader of Congress in Lok Sabha: Nothing new, repetition of old promises. They are talking about new India but the budget is old wine in a new bottle. Nothing new, no plan for employment generation, no new initiatives. #UnionBudget2019 pic.twitter.com/0jSLB8yMfV — ANI (@ANI) July 5, 2019

किसने क्या कहाः

केंद्रीय मंत्री मंत्री नितिन गडकरी: न्यू इंडिया के निर्माण में वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचे को अत्यधिक प्राथमिकता दी है। हमने पहले ही पिछले 5 वर्षों में अर्थव्यवस्था को दोगुना कर दिया है। मुझे विश्वास है कि जब हम फिर से 5 साल पूरा करेंगे, तो हम $5 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था होंगे।

गृह मंत्री अमित शाह: बजट भारत के किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के सपनों को पूरा करेगा।

योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश सीएम): आम बजट ( Budget 2019 ) में गांव, गरीब और किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी: इस बजट में वित्त मंत्री ने महिलाओं का ध्यान रखा है। इसमें महिलाओं से जुड़ी कई योजनाएं हैं।

राजनीति विशेषज्ञ योगेन्द्र यादव: निर्मला सीतारमण का बजट, बजट नहीं कविता लगा। देश सूखे की समस्या झेल रहा है, लेकिन वित्तमंत्री ने सूखे के बारे में बात ही नहीं की।

UP CM Yogi Adityanath on #UnionBudget2019: It is for the first time since independence that a full-time woman finance minister has presented the Union Budget. I want to congratulate her. The budget fulfills the expectations of the people of the country. pic.twitter.com/pnBmRLZrhg — ANI UP (@ANINewsUP) July 5, 2019

बदलती परंपरा

देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश करने से पहले बरसों पुरानी परंपरा को बदल दिया। पारंपरिक तौर पर बजट पेश करने से पहले बजट से संबंधित कागजात को लाल ब्रीफकेस ( Briefcase ) में ले जाया जाता है।

हालांकि इस बार नजारा कुछ अलग था। वित्त मंत्री इस बार पारंपरिक ब्रीफकेस की जगह बही खाता के साथ नजर आईं। उनके साथ वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग और मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम भी मौजूद थे।

Chief Economic Advisor Krishnamurthy Subramanian on FM Nirmala Sitharaman keeping budget documents in four fold red cloth instead of a briefcase: It is in Indian tradition. It symbolizes our departure from slavery of Western thought. It is not a budget but a 'bahi khata'(ledger) pic.twitter.com/ZhXdmnfbvl — ANI (@ANI) July 5, 2019

यह भी पढ़ें-

1.Budget 2019: साल के अंत में 3 खरब डॉलर हो जाएगी देश की अर्थव्यवस्था

2. Budget 2019 Updates: गांव, गरीब और किसान को राहत, पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ी

3.Budget 2019 Highlights: आम बजट से जुड़ी 15 अहम बातें