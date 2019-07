Budget 2019 LIVE Updates: संसद पहुंचीं निर्मला सीतारमण, थोड़ी देर में कैबिनेट बैठक

नई दिल्ली। मोदी सरकार 2.0 का आज यानी शुक्रवार को पहला बजट ( budget 2019 LIVE Updates ) है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) सुबह 11 बजे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट ( Budget 2019 ) पेश करेंगी। वहीं, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर लोकसभा में बजट पेश होने से पहले मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे।

Finance Minister Nirmala Sitharaman, MoS Finance Anurag Thakur, Finance Secretary S C Garg, Chief Economic Advisor Krishnamurthy Subramanian and other officials outside Finance Ministry. #Budget2019 to be presented at 11 am in Lok Sabha today pic.twitter.com/oCyrMSNg7N — ANI (@ANI) July 5, 2019

बजट ( Budget 2019 LIVE Updates ) को लेकर मोदी सरकार की जिम्मेदारी

मोदी सरकार ( modi goverment ) के इस बजट पर पूरे देश और हर वर्ग की नजरें टिकी हैं। इसका बड़ा कारण यह भी है कि लोकसभा चुनाव 2019 ( Loksabha election 2019 ) में जनता ने भाजपा सरकार को प्रचंड बहुमत दिलाकर सत्तासीन किया है। ऐसे में बजट को लेकर मोदी सरकार की जिम्मेदारी भी उतनी ही अधिक बढ़ गई है।

यह खबर भी पढ़ें- न्यू इंडिया में बदली परंपरा, ब्रीफकेस की जगह लाल फोल्डर लेकर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Rashtrapati Bhavan: As per tradition, Finance Minister Nirmala Sitharaman calls on President Ramnath Kovind before presenting the Union Budget pic.twitter.com/5vOMn9qj2H — ANI (@ANI) July 5, 2019

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं।

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर लोकसभा में बजट पेश होने से पहले मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे।

राष्ट्रपति भवन में निर्मला सीतारमण, थोड़ी देर में कैबिनेट बैठक

बजट में इस बार ब्रीफकेस की जगह फोल्डऱ का इस्तेमाल।

बजट का नाम बदलकर बही खाता रखा गया।

यह खबर भी पढ़ें- Budget 2019: यहां जानें पिछले पांच सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कितना खरा उतरी मोदी सरकार

Delh: Finance Minister Nirmala Sitharaman arrives at Ministry of Finance. She will present the #Budget2019 today at 11 am in Lok Sabha. pic.twitter.com/ttrVBWK10O — ANI (@ANI) July 5, 2019

49 सालों में पहली बार महिला वित्त मंत्री बजट (Budget 2019 LIVE Updates ) पेश करेगी

इसके साथ ही इस बजट ( Budget 2019 LIVE Updates ) में पीएम नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) के न्यू इंडिया ( New India ) के सपने को साकार करने की भी बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि बजट में आयकर में राहत देने के साथ आम आदमी को ध्यान में रखकर कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। इसके साथ ही यह बजट इस मायने भी काफी खास है कि पिछले 49 सालों में पहली बार कोई महिला वित्त मंत्री ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) बजट पेश करेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 में बजट पेश किया था।

यह खबर भी पढ़ें- बजट 2019: सरकार कहां से लाएगी 87 हजार करोड़, कैसे बनाएगी खेती को लाभ का सौदा?

Delhi: MoS Finance Anurag Thakur offers prayers ahead of #Budget2019. Finance Minister Nirmala Sitharaman to present the Budget at 11 am in Lok Sabha today pic.twitter.com/fFMWQiyoTH — ANI (@ANI) July 5, 2019

बजट ( Budget 2019 LIVE Updates ) से 5 बड़ी उम्मीदें-

- बजट में 3 से 5 लाख तक की आय कर मुक्त हो सकती है।

- बजट में मध्यम वर्ग और किसानों को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं।

-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के में किसानों को मिलने वाली धनराशि को 6000 से बढ़ाकर 8000 किया जा सकता है।

यह खबर भी पढ़ें-

#TopStory: Finance Minister Nirmala Sitharaman to present Budget in the Parliament today. She will be presenting the Budget for the first time as the Finance Minister. (File pic) pic.twitter.com/4b0zhFSRbZ — ANI (@ANI) July 5, 2019

10,000 करोड़ रुपये स्वीकृत करने के वादे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऐतिहासिक जनादेश के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली हैं और वह लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनाव प्रचार अभियान में किए गए वादों में से कई को पूरा कर सकती हैं। मत्स्य पालन के लिए अलग से मंत्रालय गठित करने (मोदा का एक वादा) की घोषणा के साथ बजट में 'नीली क्रांति' शुरू करने के लिए योजनाएं होंगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा छोटे मछुआरों के लिए भंडारण और मार्केटिंग जैसी आधारभूत संरचनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपये स्वीकृत करने के वादे के पूरा होने की उम्मीद है।