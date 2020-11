बिहार NDA में पोस्टर वार, बीजेपी ने पीएम मोदी को दिया जीत का श्रेय, जनता से कहा - 'धन्यवाद'

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद से पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जश्न की तैयारी में जुटे हैं। इस बीच एनडीए में जीत को लेकर पोस्ट वार शुरू हो गया है। पटना स्थित जेडीयू और बीजेपी हेडक्वार्टर इसका केंद्र बना हुआ है। दोनों पार्टियों ने जीत के लिए जनता का आभार जताया है। लेकिन जीत का श्रेय देने के मामले में दोनों की राय अलग—अलग है।

Bihar: Posters put up outside BJP office in Patna after NDA registered a victory in #BiharElections



NDA won 125 seats in the state Assembly Polls (BJP 74, JDU 43, VIP 4 and HAM 4) pic.twitter.com/HsihiFUhYH