कांग्रेस को बड़ा झटका, पुद्दुचेरी में सरकार गिरने के बाद सीएम नारायणसामी ने मोदी, हिंदी और बेदी को बताया जिम्मेदार

नई दिल्ली। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पुडुचेरी ( Puducherry ) विधानसभा में विश्वासमत के दौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई। नारायणसामी ( Narayansami )सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाए और उनकी सरकार अल्पमत में आ गई। दरअसल छह विधायकों के इस्तीफा देने के बाद नारायणसामी अपनी सरकार बचाने में असफल रहे।

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने समर्थक विधायकों के साथ विधानसभा से वॉकआउट कर दिया।

पुडुचेरी विधानसभा में कांग्रेस अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई है. स्पीकर ने ऐलान किया कि सरकार के पास बहुमत नहीं है. इसके बाद मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

We formed the government with the support of DMK and independent MLAs. After that, we faced various elections. We have won all the by-elections. It is clear that people of Puducherry trust us: Puducherry CM V.Narayanasamy in assembly pic.twitter.com/mrnsN2xxFh