सांसद सनी देओल पंजाब से हुए लापता! पठानकोट में लगे गुमशुदगी के पोस्टर

नई दिल्ली। पंजाब के गुरदासपुर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां से सांसद और मशहूर अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) लापता हो गए हैं।

दरअसल, पठानकोट में इन दिनों सांसद सनी देओल ( MP Sunny Deol ) के नाम के पोस्टर लगाए गए हैं, इन पोस्टर में उनको लापता बताया गया है।

इन पोस्टर्स में सनी देओल के नाम के नीचे गुमशुदा की तलाश लिखा गया है। जानकारी के अनुसार अपने संसदीय क्षेत्र में लंबे समय तक न जाने के बाद किसी ने उनके लापता होने के पोस्टर लगा दिए हैं।

दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश के बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड, कोहरे से 15 ट्रेनें लेट

Punjab: 'Missing' posters of Sunny Deol, BJP MP from Gurdaspur constituency, seen in Pathankot pic.twitter.com/SHGpMsxlaq