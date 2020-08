Corona को लेकर राहुल गांधी ने Modi Govt को दी सलाह, Vaccine तैयार होने से पहले वितरण पर बने सही नीति

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि देशभर की नजर इस वक्त कोरोना वैक्सीन ( Corona Vaccine ) पर टिकी हुई है। दरअसल भारत भी दुनिया के उन देशों में शामिल है जो कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ( Congress ) नेता और सांसद राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने मोदी सरकार ( Modi Govt ) को नसीहत दी है।

राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस ( Independence Day 2020 ) से पूर्व शुक्रवार को ट्वीट कर केंद्र सरकार से इसके लिए एक सही रणनीति बनाने की अपील की है। आपको बता दें कि कोरोना काल में लगातार कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। फिर चाहे वो लॉकडाउन लागू करने को लेकर लिया गया निर्णय हो या फिर अनलॉक की नीति।

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की बढ़ी मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दिया दोषी करार, जानें अब आगे क्या होगा

India will be one of the COVID-19 vaccine-producing nations.



It needs a clearly-defined, inclusive & equitable vaccine access strategy ensuring availability, affordability & fair distribution.



GOI must do it now.