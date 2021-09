Rahul Gandhi Jammu Visit: राहुल गांधी का दो दिनी जम्मू दौरा आज से, कटरा से पैदल जाएंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी आज से दो दिवसीय जम्मू ( Rahul Gandhi Jammu Visit ) दौरे पर हैं। वे दोपहर 12 बजे जम्मू पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी जम्मू एयरपोर्ट से सीधा कटरा के लिए रवाना होंगे जहां से वे माता वैष्णो देवी ( Mata Vaishno Devi ) के दर्शनों के लिए पैदल यात्रा आरंभ करेंगे।

खास बात यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत करने के लिए जम्मू ( Jammu Kashmir )से कटरा ( Katra ) तक पहले ही तैयारियां कर रखी हैं।

यह भी पढ़ेंः Jammu Kashmir: फारूक अब्दुल्ला बोले- तालिबान से अच्छे शासन की उम्मीद, जानिए बीजेपी ने ऐसे किया पलटवार

Shri @RahulGandhi will be in Jammu today for a two day tour & visit to Mata Vaishno Devi Temple. Stay tuned to our social media platforms for his interactions.



FB: https://t.co/NPOcx48kHN



YT: https://t.co/g2POk7bvU1



Insta: https://t.co/C0Mr9TzMxd pic.twitter.com/DjhJsc4o5p