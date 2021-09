Jammu Kashmir: फारूक अब्दुल्ला बोले- तालिबान से अच्छे शासन की उम्मीद, जानिए बीजेपी ने क्या दिया जवाब

नई दिल्ली। जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu Kashmir) के पूर्व मुख्‍यमंत्री और नेशनल कॉन्‍फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्‍दुल्‍ला (Farooq Abdullah) ने तालिबान को लेकर बड़ा बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को अफगानिस्‍तान में तालिबान (Taliban) के सरकार गठन पर प्रतिक्रिया दी है।

अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे उम्‍मीद है कि अफगानिस्‍तान में तालिबान अच्‍छा शासन करेगा। हालांकि उनके इस बयान पर बीजेपी ने विरोध जताया है।

#WATCH | "I hope they (Taliban) will deliver good governance following Islamic principles in that country (Afghanistan) & respect human rights. They should try to develop friendly relations with every country," says National Conference chief Farooq Abdullah in Srinagar pic.twitter.com/b6hXNn2Bhr